Ιράν: Τρεις άνδρες εκτελέστηκαν για τον βιασμό ανηλίκων

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την εκτέλεση δι’ απαγχονισμού τα ξημερώματα τριών ανδρών που καταδικάστηκαν για βιασμό ανηλίκων στο δυτικό και βόρειο Ιράν.

Η δολοφονία και ο βιασμός τιμωρούνται με θάνατο στο Ιράν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ένοπλη ληστεία, η κατασκοπεία, η εμπορία ναρκωτικών ή η βλασφημία μπορούν επίσης να επισύρουν τη θανατική ποινή.

«Δύο άνδρες που βίασαν ένα 14χρονο αγόρι στη δυτική πόλη Γκόρβεχ τον Αύγουστο του 2024 απαγχονίστηκαν μετά την επικύρωση της θανατικής ποινής εις βάρος τους από το Ανώτατο Δικαστήριο», ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο των δικαστικών αρχών Mizan.

Το πρακτορείο δεν διευκρίνισε πότε έλαβε χώρα η δίκη τους.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, ένας άλλος άνδρας εκτελέστηκε στο Ραστ (βόρειο Ιράν) για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 10χρονου παιδιού τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με το Mizan.

Το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Κίνα που πραγματοποιεί τις περισσότερες εκτελέσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 άτομα το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1989, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις των ΜΚΟ «Iran Human Rights» και «Together Against the Death Penalty» (ECPM) με έδρα τη Νορβηγία.

Χθες, τα δικαστήρια ανακοίνωσαν τον απαγχονισμό δύο ανδρών που κρίθηκαν υπεύθυνοι για τη λεηλασία και τον εμπρησμό ενός τζαμιού στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

