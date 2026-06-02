Οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ σε Νετανιάχου
Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Πυρ και μανία ο Τραμπ με τον Νετανιάχου κατηγορώντας τον ότι με την επιθετικότητά του απέναντι στο Λίβανο θέτει σε κίνδυνο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων – Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για συμφωνία με το Ιράν έως την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων.
