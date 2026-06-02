Γαλλία: “Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει” μια παρατεταμένη κατοχή του Λιβάνου από το Ισραήλ

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει» τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και μια παρατεταμένη κατοχή του Λιβάνου από το Ισραήλ, εκτίμησε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως τις θα σταματήσουν, πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων.

«Δεν τίθεται θέμα ο Λίβανος να είναι με κάποιον τρόπο το εξιλαστήριο θύμα μιας συμφωνίας που καταβάλλονται προσπάθειες να επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», υπογράμμισε επίσης στο France TV ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος δήλωσε ότι συνομίλησε το βράδυ χθες, με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί στον Λίβανο την πιο βαθιά στρατιωτική είσδυσή του από το 2000, όταν και είχε αποσυρθεί έπειτα από 18 χρόνια κατοχής.

«Αυτό που θέλουμε είναι οι συζητήσεις που προβλέπονται αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη λιβανέζικη κυβέρνηση να μπορέσουν να διεξαχθούν εντός των καλύτερων συνθηκών», είπε ακόμη ο Γάλλος υπουργός.

Αυτός ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών απεσταλμένων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για τον τέταρτο κύκλο συνομιλιών αφότου η ισλαμιστική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ πυροδότησε τον πόλεμο στις αρχές Μαρτίου σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Εκεχειρία ανέστειλε επί της αρχής τις μάχες από τις 17 Απριλίου — όμως, επί του πεδίου, συγκρούσεις εξακολουθούν να σημειώνονται σχεδόν καθημερινά.

Μια συμφωνία στον Λίβανο είναι κρίσιμη για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως όρο κάθε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

