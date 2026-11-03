Βίντεο:Αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες.Δύο νεκροί

To αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες χθές το πρωί στην περιοχή Βέντα Πριέτα, στην Πατσούκα,στο Μεξικό .

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα μέτρα από τις εγκαταστάσεις της 18ης Στρατιωτικής Ζώνης, προκαλώντας την κινητοποίηση σωστικών συνεργείων και δυνάμεων ασφαλείας για την απομόνωση της περιοχής και την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μετά την πρόσκρουση,όπως μεταδίδει η noticiasenfasis το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έσπευσε στην περιοχή, όπου επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο επιβαίνοντες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Μέχρι τώρα παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη συντριβή. Μέσω των σχετικών πραγματογνωμοσυνών θα διαπιστωθεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης και σε ποιες συνθήκες βρισκόταν το αεροσκάφος.

Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ οι αρχές διενεργούν τις απαραίτητες διαδικασίες και συλλέγουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη της έρευνας του δυστυχήματος.