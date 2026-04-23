ΟΗΕ: Η Λιβύη σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ στη Λιβύη, Χάνα Τέτε, προειδοποίησε το ΣΑ ΟΗΕ ότι η Λιβύη βρίσκεται σε «κρίσιμο σταυροδρόμι», τονίζοντας ότι «δεν βρισκόμαστε εκεί όπου θα θέλαμε ως προς την πρόοδο του οδικού χάρτη» και ότι η διατήρηση της σημερινής κατάστασης «νομιμοποιεί ακούσια το status quo αντί να ενθαρρύνει σοβαρές διαπραγματεύσεις».

Όπως ανέφερε, «ορισμένοι λιβυκοί παράγοντες συνεχίζουν να αγνοούν τις προσδοκίες της κοινής γνώμης», ενώ η δημιουργία «παράλληλων δομών εκτός του πλαισίου των υφιστάμενων συμφωνιών» δυσχεραίνει την προσπάθεια της Aποστολής του ΟΗΕ UNMISS για θεσμική επανένωση της χώρας.

Ενημερώνοντας το Συμβούλιο για την πορεία του πολιτικού διαλόγου, σημείωσε ότι ο «Δομημένος Διάλογος» συνεχίζεται στους τέσσερις βασικούς άξονες – ασφάλεια, διακυβέρνηση, οικονομία και εθνική συμφιλίωση/ανθρώπινα δικαιώματα – με στόχο «τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, την ενίσχυση των κρατικών θεσμών και την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων». Ανέφερε ότι έως τις αρχές Ιουνίου θα παρουσιαστεί τελική έκθεση με εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία και το κοινό, ενώ προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει επαρκής πρόοδος «θα επανέλθω στο Συμβούλιο τον Ιούνιο για να παρουσιάσω πρόταση προώθησης της διαδικασίας».

Σε οικονομικό επίπεδο, η κ. Τέτε έκανε λόγο για συνεχιζόμενη επιδείνωση, με «πιέσεις στο νόμισμα, αύξηση τιμών, ελλείψεις καυσίμων, ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς δημόσιες δαπάνες και αυξανόμενη φτώχεια», επισημαίνοντας ότι «το σημερινό οικονομικό μοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιμο». Τόνισε ακόμη ότι «ο εθνικός πλούτος της Λιβύης απορροφάται σε μια στρεβλή πολιτική οικονομία που τροφοδοτεί ανεξέλεγκτες δαπάνες και εργαλειοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο». Χαιρέτισε ως θετική εξέλιξη τη συμφωνία της 11ης Απριλίου για ενιαίο πλαίσιο δημοσίων δαπανών, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητα της θα εξαρτηθεί από «την αποτελεσματική εφαρμογή και την ανεξάρτητη εποπτεία των δημόσιων δαπανών».

Ως προς την ασφάλεια, διαπίστωσε ότι, παρά την απουσία καταγεγραμμένων παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 2020, «η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εύθραυστη», με συγκρούσεις στη δυτική χώρα και συνεχιζόμενη ροή όπλων «κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων». Ως θετικό στοιχείο κατέγραψε την κοινή στρατιωτική άσκηση στην Σύρτη μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων ανατολικής και δυτικής Λιβύης, χαρακτηρίζοντας την «δομικό στοιχείο για την προώθηση της ενοποίησης των στρατιωτικών και των θεσμών ασφαλείας».

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τη συνεχιζόμενη διάσπαση της δικαιοσύνης, αναφέροντας ότι η ύπαρξη «δύο παράλληλων Ανώτατων Δικαστικών Συμβουλίων» εντείνει τη θεσμική αστάθεια και τη νομική αβεβαιότητα. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεχιζόμενες «αναφορές για αυθαίρετες κρατήσεις, εκφοβισμό και αντίποινα», καθώς και για επιθέσεις κατά της κοινότητας των Σούφι, που «υπογραμμίζουν τους κινδύνους για τη θρησκευτική ελευθερία και την κοινωνική συνοχή».

Κλείνοντας, η κ. Τέτε κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να αξιοποιήσει τη συλλογική του επιρροή ώστε «οι Λίβυοι ηγέτες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για ενοποίηση των θεσμών και προώθηση εθνικών εκλογών», προειδοποιώντας ότι «η ανοχή προς τους φορείς του status quo θα υπονομεύσει τις προσπάθειες διατήρησης της ενότητας και του πλούτου της χώρας και θα καθυστερήσει την πορεία προς διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι ο πολιτικός χάρτης πορείας του ΟΗΕ που παρουσίασε η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα παραμένει η πιο βιώσιμη οδός προς την ενοποίηση των κρατικών θεσμών και μια συνολική και βιώσιμη ειρήνη στη Λιβύη.

Χαιρέτισε επίσης τις πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, στο βαθμό που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Η κ. Μπαλτά έκανε απολογισμό των πρόσφατων θετικών εξελίξεων και της προόδου, όπως είναι η προώθηση του δομημένου διαλόγου, η συμφωνία για έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό και η διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, μέσω της διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

Χαιρέτισε την ομόφωνη έγκριση της Απόφασης 2819 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία ανανεώνεται το καθεστώς κυρώσεων κατά της Λιβύης και καλούνται τα κράτη μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων (LIA).

“Είναι πλέον ουσιώδες να οριστικοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση η Ειδοποίηση Συνδρομής για την Εφαρμογή της παραγράφου 14 της Απόφασης 2769 – της οποίας την έκδοση είχε ζητήσει η Ελλάδα – ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία σαφήνεια και να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων” τόνισε η κ. Μπαλτά.

Η κ. Μπαλτά πρόσθεσε ότι η Ελλάδα ως “διαχρονικός εταίρος της Λιβύης και με πλήρη στήριξη στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της γειτονικής της χώρας, στηρίζει σταθερά τις προσπάθειες για προώθηση της πολιτικής διαδικασίας και για την επίτευξη μιας ισχυρής, σταθερής, ευημερούσας και ενωμένης Λιβύης, απαλλαγμένης από ξένη παρέμβαση και με πλήρη έλεγχο των κυρίαρχων θεσμών της”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ