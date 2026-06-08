Φονικός σεισμός 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες

Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ενώ άλλοι τουλάχιστον τέσσερις τραυματίστηκαν, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας.

«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος κάπου 35 χιλιομέτρων στις 07:37 (τοπική ώρα· 01:37 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

Το πρωί καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.