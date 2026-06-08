Φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης ξανά στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, απαντώντας στις χθεσινές πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης. Με νέα πλήγματα απάντησε σήμερα το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση νωρίς το πρωί, ενώ παράλληλα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB.

Άλλες δυο ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε (σ.σ. στις 07:02 και στις 07:35) ότι εκτοξεύτηκαν άλλες δυο ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Νωρίτερα, είχαν κάνει παρόμοια ανακοίνωση, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον οκτώ εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ έπειτα από σειρήνες συναγερμού. Ο ένας είδε αναχαίτιση τουλάχιστον ενός πυραύλου πάνω από την ιερή πόλη. Άλλος μετέδωσε πως κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια.

Σύμφωνα με το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), δεν έχει καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως εντόπισαν επίσης την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, όπου δρουν οι αντάρτες Χούθι, που πρόκεινται στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν πως έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν.

Οι χθεσινές εκτοξεύσεις πυραύλων ήταν οι πρώτες που έκανε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου.