Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία:Νεκροί οι δυο χειριστές

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ιδιωτικού αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του χθες Κυριακή στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Λα Ρομάνα, στο ανατολικό τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις αερολιμενικές αρχές της χώρας της Καραϊβικής.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει στήλη πυκνού καπνού να υψώνεται και υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα να εκτοξεύουν υγρό για να σβήσουν τις φλόγες.

Και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. «Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης» στο αεροσκάφος, διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα» και συνετρίβη όταν έφτασε στον διάδρομο.