Οι κολοκύθες πάνε … Xόλιγουντ

Περισσότερες από 100.000 κολοκύθες τοπικής παραγωγής μεταμορφώθηκαν σε διάσημους κινηματογραφικούς χαρακτήρες, για την 23η ετήσια έκθεση κολοκύθας, στο Αγρόκτημα Σπαραγγιών και Περιπέτειας του Κλάιστοβ στη Γερμανία.

Με θέμα «Οι κολοκύθες πάνε Χόλιγουντ», τα γλυπτά απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Γιόντα, τον Σούπερμαν, τον Χάρι Πότερ και τον Κινγκ Κονγκ. Ξεχωρίζει, μάλιστα, η εντυπωσιακή φιγούρα της Μέριλιν Μονρόε, που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εκθέματα της διοργάνωσης.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η έκθεση σχεδιάστηκε ώστε να προσελκύει επισκέπτες όλων των γενεών.

«Έχουμε ανοίξει την 23η έκθεσή μας με θέμα “Η Κολοκύθα πάει στο Χόλιγουντ”. Βρισκόμαστε εδώ, ανάμεσα σε περισσότερες από 100.000 κολοκύθες, οι οποίες έχουν μεταμορφωθεί σε διάφορες φιγούρες. Έχουμε δημιουργήσει αστέρες του κινηματογράφου και ολόκληρους κινηματογραφικούς κόσμους. Μπορείτε να τα δείτε όλα εδώ», τονίζει η Άννα-Μαρία Μπάρτελ, υπεύθυνη μάρκετινγκ του αγροκτήματος.

Το αγρόκτημα εκθέτει επίσης 500 από τις περίπου 800 ποικιλίες κολοκύθας που υπάρχουν παγκοσμίως.

«Πάντα υπάρχει κάτι καινούργιο εδώ. Και αυτή είναι η ομορφιά του. Μπορείς πάντα να δεις κάτι αξιόλογο εδώ πριν από το μεσημεριανό γεύμα, πριν το μεσημέρι. Και είναι στημένο σε τεράστια κλίμακα, πρέπει να πω. Οπότε είναι πραγματικά, πραγματικά όμορφο.», ανέφερε με ενθουσιασμό ένας επισκέπτης.

Μετά το τέλος της έκθεσης, οι κολοκύθες που χρησιμοποιήθηκαν για τα γλυπτά θα επιστραφούν στα χωράφια, όπου θα χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, ή θα οδηγηθούν σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου.