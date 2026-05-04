Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν νέο χάρτη των Στενών του Ορμούζ υπό τον έλεγχό τους

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, εξέδωσε σήμερα έναν νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak — Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους έχει αλλάξει.

