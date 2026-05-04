Αυστρία: Απελάθηκαν τρεις Ρώσοι διπλωμάτες κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Η Αυστρία, κήρυξε τρεις Ρώσους διπλωμάτες ως ανεπιθύμητα πρόσωπα, με αφορμή ένα «δάσος από κεραίες» στις στέγες διπλωματικών κτιρίων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

“Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται η διπλωματική ασυλία για τη διενέργεια κατασκοπείας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών, Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ, επιβεβαιώνοντας, ότι οι τρεις διπλωμάτες, έχουν ήδη απελαθεί.

Με αυτούς τους τρεις, ανέρχεται σε 14, ο αριθμός των Ρώσων διπλωματών που έχει απελάσει η Αυστρία από το 2020.

