Έκκληση Μακρόν για «συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ εκ νέου άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα έκκληση για ένα «συντονισμένο» ανάμεσα «στο Ιράν και τις ΗΠΑ» εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρίνοντας ότι το πλαίσιο της νέας επιχείρησης που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ξεμπλοκαριστεί το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο αυτό σημείο διέλευσης δεν είναι σαφές.

«Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια επιχείρηση από σήμερα για να απεγκλωβιστούν πλοία που βρίσκονται αποκλεισμένα εδώ και δύο μήνες στον Κόλπο. Ο αμερικανικός στρατός θα δεχθεί επίθεση αν αποπειραθεί να προσεγγίσει τα Στενά του Ορμούζ, απάντησε αμέσως η ιρανική στρατιωτική διοίκηση.

«Εμείς επιθυμούμε να υπάρξει κυρίως ένα συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ εκ νέου άνοιγμα» των Στενών, επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό είναι η μόνη λύση που επιτρέπει βιώσιμα να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, να επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να γίνεται αυτό χωρίς περιορισμούς και χωρίς διόδια», πρόσθεσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε επίσης ότι η πρωτοβουλία που είχαν μαζί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά δεν θα υλοποιηθεί όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Αν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ανοίξουν ξανά το Ορμούζ, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό ζητούμε από την αρχή. Αλλά εμείς, δεν θα μετάσχουμε σε οποιαδήποτε επιχείρηση ισχύος, σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μου φαίνεται σαφές», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η αποστολή για την οποία είχαν την πρωτοβουλία ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ συγκεντρώνει περίπου πενήντα χώρες από όλες τις ηπείρους, οι οποίες άρχισαν έναν στρατιωτικό σχεδιασμό στο Λονδίνο.

Αυτή προβλέπεται να έχει «ουδέτερο» χαρακτήρα, να είναι «σαφώς διακριτή από τους εμπολέμους», προκειμένου να συνοδεύει και να διασφαλίζει την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που θα διέρχονται από τον Κόλπο μόλις επανέλθει η σταθερότητα, δηλώνουν επανειλημμένως το Παρίσι και το Λονδίνο.

«Ζωτικής σημασίας» ο σεβασμός της εκεχειρίας στον Λίβανο

Ο Μακρόν έκρινε επίσης σήμερα ότι είναι «ζωτικής σημασίας» ο σεβασμός στην εκεχειρία στον Λίβανο ύστερα από νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Θέλω εδώ να πω ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο», πρόσθεσε κατά την άφιξή του για τη σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν.

«Αυτή είναι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη και το λέω για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του Λιβάνου και την προστασία των άμαχων πληθυσμών», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

