Αυστραλία: Ξεκινά η δημόσια ακρόαση για την αιματηρή επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ και για την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα

Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια ακρόαση για την πολυαίμακτη επίθεση στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το Μπόνταϊ, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο και η οποία εντάσσεται σε μια ευρεία έρευνα σε εθνικό επίπεδο με μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν την εμπειρία τους για τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στη χώρα.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι στη διάρκεια του εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χανουκά. Η επίθεση προκάλεσε εκκλήσεις για την ανάγκη να υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι για την οπλοκατοχή και περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση του μίσους προς τους Εβραίους ενώ είχε προηγηθεί κύμα αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία.

Η Βιρτζίνια Μπελ, συνταξιούχος δικαστής που διορίστηκε για να ηγηθεί της έρευνας της Βασιλικής Επιτροπής, δήλωσε ότι στην πρώτη φάση της δημόσιας ακρόασης θα διερευνηθεί η φύση και η συχνότητα εμφάνισης του αντισημιτισμού στη χώρα.

“Η ραγδαία αύξηση του αντισημιτισμού που έχουμε παρακολουθήσει στην Αυστραλία αντικατοπτρίζεται και σε άλλες δυτικές χώρες και φαίνεται ξεκάθαρα να συνδέεται με γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο κόσμος πόσο γρήγορα αυτά τα γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν άσχημες εκδηλώσεις εχθρότητας προς τους Εβραίους της Αυστραλίας απλά και μόνο επειδή είναι Εβραίοι”, δήλωσε η Μπελ.

Η Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή έχει δεχτεί περισσότερες από 5.700 αιτήσεις για καταθέσεις από το κοινό.

Σήμερα θα καταθέσουν μάρτυρες, μεταξύ των οποίων η κόρη ενός από τα θύματα της επίθεσης στο Μπόνταϊ, ηγέτες της κοινότητας και ένας επιζών του Ολοκαυτώματος.

Κάποιοι από τους μάρτυρες ζήτησαν και έλαβαν άδεια να καταθέσουν υπό καθεστώς ανωνυμίας εξαιτίας της ανησυχίας ότι μπορεί να γίνουν αποδέκτες εχθρικής στάσης.

“Είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε με καταθέσεις απλών μελών της εβραϊκής κοινότητας για την εμπειρία τους με αντισημιτικές συμπεριφορές. Έχουμε δεχτεί πολυάριθμες αιτήσεις από Εβραίους που περιγράφουν αντισημιτικά περιστατικά ή συμπεριφορές”, σημείωσε η Μπελ.

Την περασμένη Πέμπτη η επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την προσωρινή της έκθεση, η οποία έκανε 14 αρχικές συστάσεις, ανάμεσά τους αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκές δημόσιες εκδηλώσεις και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην αντιτρομοκρατία και τον έλεγχο των όπλων.

Μια δεύτερη φάση ακροάσεων αργότερα μέσα στο μήνα θα επικεντρωθεί στις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση στο Μπόνταϊ και σε θέματα που τέθηκαν στην προκαταρκτική έκθεση.

Η τελική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου, ακριβώς ένα χρόνο μετά την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ