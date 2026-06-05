Ο Ζελένσκι καλεί σε συνάντηση τον Πούτιν, ζητώντας “κατάπαυση του πυρός”

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε

Μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία διαθέτει το πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό, βιομηχανικούς πόρους και πολιτική βούληση, εκτιμώντας ότι οι συνθήκες στο μέτωπο ευνοούν τη Μόσχα.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ίδια ημέρα που ο Ζελένσκι δημοσίευσε ανοικτή επιστολή προς τον Ρώσο ηγέτη, προτείνοντας απευθείας συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για την επιστολή, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη μελετήσει αναλυτικά το περιεχόμενό της.

Τραμπ: «Ενθουσιασμένος» με την προοπτική συνάντησης των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.