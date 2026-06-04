Ιρανικό drone στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ- Ντοκουμέντο της φονικής επίθεσης
Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένει ο Τραμπ την ώρα που η Τεχεράνη εκτοξεύει απειλές και κάνει λόγο για συντριπτική ήττα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εν τω μεταξύ νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως από την ιρανική επίθεση στο Διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
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