Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε μια 11χρονη την περασμένη εβδομάδα

Μια σορός, η ταυτοποίηση της οποίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε σήμερα κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε εδώ και μία εβδομάδα ένα 11χρονο κορίτσι, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υπό κράτηση ένας βασικός ύποπτος, ένας 41χρονος οικογενειάρχης, ο οποίος προς το παρόν τηρεί σιγή. Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι σε βάρος αυτού του πατέρα δύο παιδιών είχαν υποβληθεί παλαιότερα πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου.

Η πιθανότητα λανθασμένης διαχείρισης μιας από τις υποθέσεις αυτές οδήγησε τη γαλλική κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι ξεκινά διοικητική έρευνα. Η καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων, τα διοικητικά λάθη, η κακή πληροφόρηση των προηγούμενων θυμάτων του, όλα ήρθαν στο φως με την εξαφάνιση της μικρής Λιανά, ανέφεραν δικηγόροι και ενώσεις για την υπεράσπιση των θυμάτων.

Η σορός βρέθηκε από αστυνομικούς σε ζώνη όπου οι αρχές ερευνούσαν για τον εντοπισμό του κοριτσιού, σε ένα γεωργικό εργοστάσιο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή. Ο εισαγγελέας Ολιβιέ Ναμπουλέ, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένεται να φτάσει στο σημείο και ενδέχεται να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

Σήμερα, έβδομη ημέρα μετά την εξαφάνιση της Λιανά, 170 αστυνομικοί συνέχιζαν τις έρευνας κα έκαναν έκκληση σε εθελοντές αναβάτες ενός ιππικού κέντρου να ερευνήσουν δασώδεις περιοχές στα νότια της Φλεράνς, μιας κοινότητας 6.000 κατοίκων όπου θεάθηκε για τελευταία φορά το κορίτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ