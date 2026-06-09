Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει» αφού «οι Ιρανοί κατέρριψαν» ένα αμερικανικό ελικόπτερο
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.
«Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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