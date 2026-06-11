Ο Τραμπ «παγώνει» τις επιθέσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος επικείμενη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως αποφάσισε να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως επίκειται η υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Υποστήριξε ότι το σχέδιο της συμφωνίας έχει λάβει την τελική του μορφή και «έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων».

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δήλωσε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «η ώρα και ο τόπος της υπογραφής (της συμφωνίας) θα ανακοινωθούν σύντομα».

Οι φλόγες του πολέμου θα εξαπλωθούν εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά, λέει ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απείλησε σήμερα πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά στο Ιράν.

«Εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν για άλλη μια φορά να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του ηρωικού Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ακόμη πιο σκληρή απάντηση. Και οι φλόγες του πολέμου, πέραν της ανασφάλειας που θα σπείρουν στην ευρύτερη περιοχή, θα εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ