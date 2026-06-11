Μπουρλότο στον Περσικό

Με νέα χτυπήματα, αλλά και κατάληψη της νήσου Χαργκ, του πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν, απείλησε σήμερα ο Τραμπ.

Είχαν προηγηθεί, τα χθεσινά χτυπήματα, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ραντάρ, κοντά στα στενά του Ορμούζ.

” Θα κάνουμε ό,τι και στη Βενεζουέλα”, είπε χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν, χτύπησε τα ξημερώματα Αμερικανικές βάσεις, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.