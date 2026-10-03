O «Πελεκάνος» στέλνει μήνυμα σε Πούτιν και Τραμπ. Εκτοξεύτηκε ουκρανικός βαλλιστικός πύραυλος

Ο FP-7 είναι ένα νέο βήμα για την πυραυλική ισχύ της Ουκρανίας

Ο FP-7 είναι ένα νέο βήμα για την πυραυλική ισχύ της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy

Για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες μάχης η Ουκρανία χρησιμοποίησε βαλλιστικό πύραυλο εγχώριας κατασκευής, τον αποκαλούμενο «Πελεκάνο».

Ο πύραυλος, που κατασκευάζεται από την ουκρανική «Fire Point» και είναι γνωστός στη χώρα και ως «Πελεκάνος», έχει εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή περίπου 200 κιλών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά οριοθετούν τον σημερινό επιχειρησιακό του ρόλο, κυρίως σε στόχους κοντά στο μέτωπο και στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, περιορίζοντας τη δυνατότητα πληγμάτων βαθιά στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας.

Η Ουκρανία, με την παρθενική επιχειρησιακή χρήση του τακτικού βαλλιστικού της πυραύλου FP-7, έκανε ένα νέο βήμα στην ανάπτυξη της εγχώριας πυραυλικής της ισχύος.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην προσπάθεια του Κιέβου να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στην εκτέλεση πυραυλικών πληγμάτων κατά της Ρωσίας .