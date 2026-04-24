Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την Οκλαχόμα

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες τη βόρεια Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, μετέδωσε το KOCO News, θυγατρική του ABC News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, πλήττοντας και την Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα.

Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις δέουσες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.