Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ανοικτός στην υποστήριξη του Πεκίνου για την διευθέτηση της κρίσης στην Μ. Ανατολή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Νέο Δελχί, ότι είναι ανοικτός σε κάθε βοήθεια, και εκ μέρους του Πεκίνου, για την επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή.

«Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως στην Κίνα», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στους δημοσιογράφους από το Νέο Δελχί, όπου συμμετέχει στην διάσκεψη των Brics.

«Διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, είμαστε στρατηγικοί εταίροι και γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Κάθε πρωτοβουλία εκ μέρους τους που μπορεί να υποστηρίξει την διπλωματία θα ήταν λοιπόν ευπρόσδεκτη για την Ισλαμική Δημοκρατία».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ