Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Τύρου του νοτίου Λιβάνου
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί επιθέσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.
Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι «εκρηκτικά drones» που εκτοξεύθηκαν από την Χεζμπολάχ έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ χωρίς να προκαλέσουν θύματα και κατήγγειλε «νέα παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.
Αυτές οι παραβιάσεις της εκεχειρίας σημειώνονται την επομένη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσιγκτον, διαπραγματεύσεων που χαρακτηρίσθηκαν «θετικές» από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις