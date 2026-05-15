Αβρότητες και συμφωνίες ΗΠΑ-Κίνας

Για φανταστικές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Είπε μάλιστα ότι έλυσαν προβλήματα που άλλοι ηγέτες δεν θα μπορούσαν να λύσουν.” Ήταν μια επίσκεψη που θα μείνει στην ιστορία”, δήλωσε ο Σι Τζιπίνγκ.