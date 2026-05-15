Συνεχίζονται οι έρευνες στις Μαλδίβες για την ανεύρεση των Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα στις Μαλδίβες για να βρεθούν τα πτώματα τεσσάρων από τους πέντε Ιταλούς που έχασαν χθες, τη ζωή τους σ’ ένα από τα πιο πολύνεκρα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στο αρχιπέλαγος αυτό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες το θάνατο πέντε ιταλών υπηκόων.

Τα θύματα είναι μια καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της και δύο νεαροί ερευνητές, ένας λέκτορας κι ένας φοιτητής ο οποίος είχε πάρει πρόσφατα πτυχίο στη θαλάσσια βιολογία, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο της Γένοβας, στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν και οι τέσσερις. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις.

«Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο όπου εξαφανίσθηκαν οι δύτες το απόγευμα της Πέμπτης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων.

Οι πέντε πραγματοποιούσαν κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 λεπτών με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ.

Το αρχιπέλαγος είναι ένας προορισμός για διακοπές πολυτελείας με τις παραλίες του με λευκή άμμο και τα απομονωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματά του, πολύ δημοφιλής στους λάτρεις των καταδύσεων.

Αποτελείται από 1.192 μιρκοσκοπικά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του ισημερινού, στον Ινδικό Ωκεανό.

Παρά τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες, οι έρευνες συνεχίσθηκαν σε όλη τη διάρκεια της περασμένης νύκτας, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η ταυτότητα του δύτη, το πτώμα του οποίου έχει βρεθεί, δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι το πρώτο πτώμα βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων.

«Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άλλοι δύτες βρίσκονται επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις σε βάθος έως 30 μέτρων, όμως είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η θάλασσα ήταν ταραγμένη χθες στην ατόλη Βάαβου και είχε εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες.

Οι Ιταλοί βρίσκονταν σ’ ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ