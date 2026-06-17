Ιταλία: Μητέρα στράφηκε νομικά εναντίον της Meta και του TikTok μετά τον θάνατο της 12χρονης κόρης της

Η Ιταλίδα μητέρα Ιρένε Ροτζέρο Ούγκουες υποστηρίζει ότι η 12χρονη κόρη της Ροσέλα εκτέθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων σε ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο σχετικό με την κατάθλιψη και τον αυτοτραυματισμό πριν πεθάνει από αυτοκτονία. Μετά τον θάνατό της, οι γονείς ανακάλυψαν ότι χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα από όσο γνώριζαν.

Η οικογένεια συμμετέχει σε συλλογική αγωγή κατά της Meta και του TikTok, υποστηρίζοντας ότι οι αλγόριθμοι των πλατφορμών μπορούν να ενισχύουν την έκθεση ευάλωτων ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Οι δύο εταιρείες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς και τονίζουν ότι εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας, περιορισμούς περιεχομένου και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Τα βασικά επιχειρήματα των γονέων

Οι αλγόριθμοι προτείνουν όλο και πιο ακραίο ή σχετικό περιεχόμενο όταν ένας χρήστης δείχνει ενδιαφέρον για ένα θέμα.

Οι υπάρχουσες δικλείδες ασφαλείας δεν επαρκούν για την προστασία των ανηλίκων.

Τα παιδιά μπορούν συχνά να παρακάμπτουν τους περιορισμούς και τα φίλτρα.

Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν μηχανισμούς επιβράβευσης (likes, ειδοποιήσεις κ.λπ.) που αυξάνουν τον χρόνο χρήσης και ενδεχομένως δημιουργούν εξαρτητικές συμπεριφορές.

Τα επιχειρήματα των εταιρειών

Η ψυχική υγεία των νέων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από τα social media.

Υπάρχουν εργαλεία προστασίας, αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου και συστήματα υποστήριξης.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι επενδύουν συνεχώς σε μέτρα ασφαλείας για ανήλικους χρήστες.

Τι λέει η επιστήμη;

Το άρθρο παρουσιάζει δύο διαφορετικές οπτικές:

Ορισμένοι ερευνητές και ειδικοί υποστηρίζουν ότι η υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων συνδέεται με προβλήματα ύπνου, ψυχικής υγείας και δυσκολίες συγκέντρωσης. Αναφέρεται επίσης η ανησυχία του World Health Organization για την προβληματική χρήση των social media στους εφήβους.

Άλλοι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα πως τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν από μόνα τους την αιτία ψυχικών διαταραχών ή αυτοκτονικών συμπεριφορών. Τονίζουν ότι η σχέση είναι σύνθετη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Το ευρύτερο ζήτημα

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών πλατφορμών, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες όταν οι αλγόριθμοί τους ενισχύουν ή προωθούν περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει ευάλωτους χρήστες.

Το άρθρο του Reuters δεν καταλήγει σε οριστικό συμπέρασμα για την ευθύνη των πλατφορμών, αλλά παρουσιάζει μια τραγική προσωπική ιστορία που έχει μετατραπεί σε νομική και κοινωνική αντιπαράθεση για το μέλλον των social media και των παιδιών που τα χρησιμοποιούν.