Μαρκ Ρούτε: Οι ΗΠΑ “δεν αποσύρονται από τη Συμμαχία”

Ο Μαρκ Ρούτε, ανέφερε σήμερα, ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν αποσύρονται από το ΝΑΤΟ», μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον, για αλλαγές στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανέφερε ότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις περί αλλαγών στην ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, περιλαμβανομένων αυτών που είναι διαθέσιμες σε περίπτωση κρίσης, παρουσιάστηκαν «ως πρόβλημα».

«Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ξεκάθαρα ότι παραμένουν δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ», ανέφερε. «Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αυξήσει τη συνεισφορά τους στις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της η Συμμαχία σε περίπτωση κρίσης».

Ωστόσο ο Μαρκ Ρούτε, χαιρέτησε τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας, ότι το άνοιγμα του Ορμούζ, είναι «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός».