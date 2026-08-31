Όπως ανακοίνωσε σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Νεπάλ, τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι, από 39 χώρες, αγνοούνται στο Νεπάλ, εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών, της περασμένης Τετάρτης.

Προς ώρας, 323 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τους 903 έφτασαν οι νεκροί, ενώ στους 4.247, ανέρχονται οι αγνοούμενοι.

Στην Κίνα, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Έτσι, ο συνολικός προσωρινός απολογισμός από τις πλημμύρες και στις δύο χώρες, αριθμεί 919 νεκρούς και περίπου 4.793 οι αγνοούμενοι.