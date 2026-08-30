Τι αλλάζει στο διάστημα. Η «Χρυσή Εποχή Ανακαλύψεων»

Το ευρύ πεδίο θέασης του τηλεσκοπίου Roman θα δημιουργήσει εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, φέρνοντας επανάσταση στην κατανόησή μας για το σύμπαν.

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman που εκτοξεύτηκε επιτυχώς από το Συγκρότημα Εκτοξεύσεων 39A, είναι σχεδιασμένο ως ο υπέρυθρος διάδοχος του Hubble με ευρύ πεδίο θέασης, η κάμερα 300 megapixel του Roman θα χαρτογραφήσει πάνω από 50 φορές μεγαλύτερη περιοχή του ουρανού, ώστε να διερευνήσει τη σκοτεινή ενέργεια, τη σκοτεινή ύλη, τους εξωπλανήτες και τους μακρινούς γαλαξίες από το σημείο L2 Ήλιου-Γης. Ο Διοικητής της NASA, Jared Isaacman, το χαιρέτισε ως την αρχή μιας «Χρυσής Εποχής Ανακαλύψεων», εννέα μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και εντός προϋπολογισμού, με τις πρώτες εικόνες να αναμένονται στις αρχές του 2027.