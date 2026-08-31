Ελβετία: Συνελήφθη ύποπτος για την ένοπλη επίθεση σε rave party
Συνελήφθη ένας 43χρονος, ύποπτος, για την αιματηρή ένοπλη επίθεση, σε rave party, στην πόλη Ααράου το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία.
«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση.
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