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Ναυάγιο στην Κερύνεια: Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

ΔΙΕΘΝΗ
31/08/2026 11:33
Ναυάγιο στην Κερύνεια: Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους
AP Photo

Από αέρος και θάλασσας συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοικτά της Κερύνειας το μεσημέρι της Κυριακής.

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Οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον στους 18, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στις έρευνες συμμετέχουν αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα με εξοπλισμό νυχτερινής όρασης και πλοία, ενώ η επιχείρηση δε σταματά ούτε τη νύχτα.

Συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 3 αεροσκάφη, 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), 6 ελικόπτερα, 4 σκάφη του λιμενικού, μία φρεγάτα και δύο περιπολικά σκάφη από την  Τουρκία. Ακόμη, 4 σκάφη της ακτοφυλακής, 2 ελικόπτερα και 2 περιπολικά σκάφη έχουν σταλεί για συνδρομή στις έρευνες από το ψευδοκράτος.

Σημειώνεται πως μετά την τραγωδία έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου στα κατεχόμενα.

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