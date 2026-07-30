Νέα πρόκληση Ερντογάν για τα κατεχόμενα

Προκλητικός, για μια ακόμα φορά. ο Ρεντζεπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του για την Κύπρο, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται.

Και συνέχισε …«Σήμερα, όταν αξιολογούμε το Κυπριακό ζήτημα, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα υγιές αποτέλεσμα με προσεγγίσεις που αγνοούν τα ιστορικά γεγονότα.

Το ζήτημα στην Κύπρο, πέρα από μια αντιπαράθεση περί τεχνικού διαμερισμού της διοίκησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, είναι ζήτημα αποδοχής της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού.

Επομένως, δεν μπορεί να τεθεί λόγος στο να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα του Τουρκοκύπριου, τα εγγενή δικαιώματά του και τα νόμιμα συμφέροντά του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κύριος Γκουτέρες, είναι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας που επισκέπτεται το νησί μετά από 16 χρόνια, είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα πολύτιμο. Η Τουρκία είναι μια χώρα που παρείχε πάντα ισχυρή υποστήριξη στις ειρηνευτικές προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες και τον υποστήριξε ειλικρινά. Και στο εξής θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση μαζί του.

Βέβαια, είναι γνωστό σε όλους ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν.

Η γαλήνη στο νησί μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση. Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.

Εδώ υπενθυμίζω ξανά το εξής σε όσους κάνουν λανθασμένους υπολογισμούς:

Η Τουρκία, όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, όπως πριν από 52 χρόνια, έτσι και σήμερα και αύριο, δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς της. Δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά να βιώσουν τα παλιά δεινά, όποιο και αν είναι το κόστος.

Ενισχύουμε τη συνεργασία μας από χρόνο σε χρόνο, προκειμένου η ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ να εξελιχθεί σε μία από τις πρωτοπόρες χώρες της περιοχής στον τουρισμό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνολογία και στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και να αποτελέσει το κέντρο της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επιλύσαμε οριστικά στο παρελθόν τις ανάγκες ύδρευσης των Τουρκοκυπρίων με το έργο του αιώνα, έτσι και κατά την περίοδο που έχουμε μπροστά μας θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε διάφορα έργα, με κορυφαίο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου.»