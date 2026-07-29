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Νέο «ράλι» στο πετρέλαιο

Νέα ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ
ΔΙΕΘΝΗ
29/07/2026 21:01

Ανεβαίνει και πάλι η διεθνής τιμή του πετρελαίου, μετά τη νέα ένταση τη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ και την επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης, εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το θέμα του πολέμου στο Ιράν, κυριάρχησε και στη συνάντηση Τραμπ- Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, που έγινε σε καλό κλίμα.

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