Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Ανοδικά κινούνται εκ νέου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 88,56 δολάρια (+5,32%) και το WTI τα 83,23 δολάρια (+5,02%), λόγω των ανησυχιών για τον εφοδιασμό από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης, προκαλώντας έντονη νευρικότητα στις αγορές

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και στην συνέχεια εξαπέλυσε κοινή επιχείρηση με την Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.

Η χθεσινή αισιοδοξία των αγορών για μια διπλωματική συμφωνία —μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας στις συνομιλίες με την Τεχεράνη— ανατράπηκε γρήγορα. Οι αναλυτές προειδοποιούν πλέον ότι οι συχνές επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εντείνουν τον κίνδυνο για μακροχρόνια προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία.

Θέλετε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα σε ένα ενιαίο άρθρο ή χρειάζεστε περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων στις τιμές των καυσίμων;

Οι πρόσφατες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας ανάγκασαν την Saudi Aramco να διακόψει τη λειτουργία του διυλιστηρίου της στην Τζιζάν, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Tamas Varga, αναλυτή της PVM.

«Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες για την αγορά των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων», η οποία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα και στην Ρωσία εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων, προσθέτουν οι αναλυτές της ING.

Η ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης υπό τον έλεγχο του Ιράν, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής και να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σήμερα ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Η μείωση των αποθεμάτων και η έντονη ανησυχία για παρατεταμένη ανωμαλία στον εφοδιασμό στηρίζουν ξεκάθαρα τις τιμές των διυλισμένων προϊόντων», καταλήγει ο Tamas Varga, σημειώνοντας ότι οι τιμές τους αυξάνονται περισσότερο από τις τιμές του αργού πετρελαίου.