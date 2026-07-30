Ιαπωνία: Στους 28 οι νεκροί

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τόκιο, οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Ιαπωνία την περασμένη Τρίτη έφτασαν τους 28. Οι αρχές διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι ορισμένες περιπτώσεις θανάτων τελούν ακόμη υπό εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν συνδέονται άμεσα με τη σεισμική δραστηριότητα.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά τη δόνηση, εκατοντάδες διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντες, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους στα ερείπια εμπορικού κέντρου στην πόλη Κάσιμα του νομού Κουμάμοτο.

Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα στο νησί Κιούσου, προκαλώντας κατάρρευση σπιτιών, ζημιές σε υποδομές όπως οι γέφυρες, καθώς και εκδήλωση πυρκαγιών. Παράλληλα, χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντηση των κατοίκων, που υπομένουν εξάλλου την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35 ° Κελσίου μέσα στην ημέρα.

Το κοινό που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν έγινε τεράστια έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Επιπλέον, κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσούσιρο, τμήμα του οποίου ισοπεδώθηκε, έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε εργαζόμενοι, ενώ τέσσερις ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σχετικά με το μέγεθος της δόνησης, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) το υπολόγισε στους 6,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, μέγεθος αισθητά μικρότερο από την εκτίμηση της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομός Κουμάμοτο είχε πληγεί ξανά προ δεκαετίας, το 2016, από δύο σφοδρούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους 273 νεκρούς και περισσότερους από 2.800 τραυματίες.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο δυτικό όριο του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες, η Ιαπωνία αποτελεί μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Στο νησιωτικό αυτό κράτος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνεται ετήσια το 18% των παγκόσμιων αισθητών σεισμικών δονήσεων.

Οι περισσότεροι χαρακτηρίζονται ασθενείς, αν και οι ζημιές που προκαλούν ποικίλουν, ανάλογα με το σημείο όπου εκδηλώνονται και το εστιακό τους βάθος.

Πολλοί στο ασιατικό αρχιπέλαγος παραμένουν ως ακόμη και σήμερα στοιχειωμένοι από τις μνήμες του υποθαλάσσιου σεισμού 9 βαθμών και του τσουνάμι που τον ακολούθησε την 11η Μαρτίου 2011, με απολογισμό κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους, πέρα από την καταστροφή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Φουκουσίμα.