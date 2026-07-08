Μουντιάλ 2026: Συναγερμός στο Παρίσι για το ματς της Γαλλίας με το Μαρόκο

Συναγερμός στο Παρίσι, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Γαλλίας με το Μαρόκο, που θα διεξαχθεί στη Βοστώνη στις 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η παριζιάνικη αστυνομία, προετοιμάζεται για την αναμέτρηση, ενώ δόθηκε εντολή, τα αστυνομικά drones, να καταγράφουν τους δρόμους, προκειμένου να μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα, πιθανά περιστατικά, όπως έγινε τον Δεκέμβριο του 2022, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, όπου οι Αρχές, προχώρησαν σε 266 συλλήψεις, με τις 167, να γίνονται στο Παρίσι.

Επίσης, οι Αρχές, έδωσαν εντολή να κλείσουν αρκετοί σταθμοί του μετρό, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός στα Ηλύσια Πεδία, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα.