Γερμανία: Τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στη Βαυαρία

Επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σημειώθηκε σήμερα, στο Σονγκάου στη Βαυαρία, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την γερμανική Αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης, συνελήφθη.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Βαυαρικής Αστυνομίας στην πλατφόρμα «Χ», όπου αναφέρει, ότι «Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε, ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένας ύποπτος συνελήφθη».

Καλεί επίσης τον κόσμο «να αποφεύγει την περιοχή», χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την φύση της συγκεκριμένου περιστατικού.

Στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία, προσθέτει ακόμα, ότι «ο αριθμός των εμπλεκομένων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους, είναι ακόμα υπό διερεύνηση».