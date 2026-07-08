Μουντιάλ 2026: Έρευνες για τις οικονομικές δραστηριότητες AFA- ΗΠΑ

Μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας της Αργεντινής «La Nacion», πράκτορες του FBI, και εισαγγελείς, διεξάγουν έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) στις ΗΠΑ, σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται εκεί.

Οι έρευνες γίνονται, όπως έγινε γνωστό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η AFA, με επικεφαλής τον Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, διοχέτευσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος ή απάτη.

Τα πρώτα στοιχεία, αναδεικνύουν, ότι τα 260 εκατ. δολάρια, από έσοδα της AFA, διαχειρίστηκε η TourProdEnter LLC μέσω πέντε αμερικανικών τραπεζικών λογαριασμών.

«Αυτές οι μεταφορές περιλάμβαναν πληρωμές συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες που, σύμφωνα με έγγραφα που ανέλυσε η «La Nación», δεν έδειξαν ίχνος αναγνωρίσιμων υπηρεσιών που παρείχε», αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής.

Ωστόσο, στα τέλη Δεκεμβρίου, μια έρευνα αποκάλυψε ότι η TourProdEnter LLC, λειτουργούσε ως «όχημα είσπραξης» για τα διεθνή συμβόλαια της AFA, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων (όπως το συμβόλαιο των 53 εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλη εταιρία αθλητικών ειδών και το συμβόλαιο των 35 εκατομμυρίων δολαρίων με εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών).

Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία έλαβε το 30% των συνολικών διεθνών εσόδων της AFA (καθαρά από φόρους) τα τελευταία τέσσερα χρόνια και προμήθεια ίση με το 10% των εξόδων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αυτών των επιχειρήσεων.

«Αυτές οι συναλλαγές συγκαταλέγονται στα έγγραφα που εξετάζονται επί του παρόντος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI για να καθοριστεί εάν πρέπει να ξεκινήσει επίσημη ποινική έρευνα υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ», κατέληξε η «La Nacion».