ΝΑΤΟ: “Aκλόνητη δέσμευσή” στη συλλογική άμυνα

Επιβεβαίωσαν σήμερα την «ακλόνητη δέσμευσή» τους, στην συλλογική άμυνα, με βάση το άρθρο 5 της συμμαχίας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών- μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Ο Καναδάς και ευρωπαϊκές χώρες, στη διακήρυξη τους, ανέφεραν, ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας, οι οποίοι, ανακοίνωσαν προμήθειες, συνολικής αξίας, που ξεπερνούν τα πενήντα δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι χώρες της Συμμαχίας, δεσμεύτηκαν επίσης, να βοηθήσουν στρατιωτικά την Ουκρανία, ύψους 70 δισ. ευρώ (80 δισ. δολάρια) για το τρέχον έτος, και «τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα» υποστήριξης το 2027, όπως αναφέρει η διακήρυξη.