Μόναχο: Η τελευταία μπύρα του Oktoberfest

Με λιακάδα και πολύ κόσμο πέφτει σήμερα η αυλαία του Oktoberfest στο Μόναχο.

Η Λίνα Χασιώτη έκανε απευθείας σύνδεση με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μετέφερε το κλίμα από τη μεγάλη γιορτή της πόλης, που ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά από 16 ημέρες εκδηλώσεων.

Οι μπυραρίες έχουν την τιμητική τους. Ο κόσμος γεμίζει τους χώρους, ενώ μουσική, φαγητό και φυσικά μπύρα βρίσκονται στο επίκεντρο της γιορτής.

Δεν είναι όμως μια γιορτή μόνο για μεγάλους.

Το λούνα παρκ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τις οικογένειες. Τα παιδιά απολαμβάνουν τα παιχνίδια, ενώ τα περίπτερα με τα ζαχαρωτά συμπληρώνουν τη βόλτα.

Οι χώροι ανοίγουν από το πρωί και παραμένουν γεμάτοι μέχρι αργά το βράδυ. Η γιορτή συνεχίζεται με μουσική, φαγητό και χιλιάδες επισκέπτες.

Ξεχωριστή παρουσία στις εκδηλώσεις έχει και η ελληνική ομογένεια. Έλληνες που ζουν στο Μόναχο συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή και δίνουν το δικό τους «παρών».

Με ήλιο, μουσική, μπύρες, λούνα παρκ και πολύ κόσμο, το Μόναχο αποχαιρετά σήμερα τη μεγάλη γιορτή του για ακόμη μία χρονιά.