Εκτός λειτουργίας βρίσκεται το άκρως απόρρητο δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ για τις εσωτερικές της επικοινωνίες. Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, μπορούν να επικοινωνούν και να διακινούν πληροφορίες με απόλυτη μυστικότητα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.

Το NSA Net αποτελεί εσωτερικό δίκτυο της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, επιτρέποντας στο προσωπικό της να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης.

Η διακοπή της λειτουργίας του έχει οδηγήσει την υπηρεσία στην εφαρμογή προσωρινών μέτρων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αποτίμησης του προβλήματος.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πόσο εκτεταμένη είναι η διακοπή, πόσοι εργαζόμενοι επηρεάζονται ή πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Το CNN έχει απευθυνθεί στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητώντας επίσημο σχόλιο, χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής πληροφορίας.