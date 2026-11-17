Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι τα 19 μέλη πληρώματος του τάνκερ ⁠Gas Husky διασώθηκαν και περισυνελλέγησαν από τη σωσίβια λέμβο και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν σε αεροπορική βάση στην πόλη Βάρνα.Είναι το δεύτερο ελληνόκτητο πλοίο που βυθίζεται ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας τις τελευταίες 20 μέρες.

Το «GAS HUSKY» βυθίστηκε ανοικτά της Βουλγαρίας μεταφέροντας 3.400 τόνους υγραερίου. Στην περιοχή επιχειρούν στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερο, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη τέθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή αεροσκαφών της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας και ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ένα αεροσκάφος Su-25 απογειώθηκε στις 10.25 από την αεροπορική βάση Μπαλτσίκ, πραγματοποιώντας αναγνώριση στην περιοχή του ναυαγίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε σωστική σχεδία με επιβαίνοντες, γεγονός που οδήγησε στην αποστολή ελικοπτέρου τύπου Cougar για την περισυλλογή τους.

Λίγο μετά τις 11.00, δεύτερο αεροσκάφος Su-25 κατευθύνθηκε στην περιοχή, ενισχύοντας τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης του πληρώματος.

Σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, τα 19 μέλη του πληρώματος είναι Φιλιππινέζοι ναυτικοί. Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα η ολοκλήρωση της διάσωσής τους.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Stealth Maritime Corporation S.A., διαχειρίστρια του υπό λιβεριανή σημαία πλοίου μεταφοράς LPG GAS HUSKY (IMO 9507764), επιβεβαιώνει ότι το πλοίο επλήγη νωρίς σήμερα το πρωί ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της Βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η κατάσταση του πλοίου παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Το πλοίο μετέφερε φορτίο LPG, το οποίο είχε φορτωθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και κατευθυνόταν προς τη Midia της Ρουμανίας για εκφόρτωση.

Και τα 19 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στη Βάρνα. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ευημερία τους. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία μαζί τους και με τις οικογένειές τους.

Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στη Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία και σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές για την άμεση ανταπόκρισή τους στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η εταιρεία έχει ενημερώσει το κράτος σημαίας και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις καταστούν διαθέσιμες επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Stealth Maritime Corporation S.A.