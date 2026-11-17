Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος An-12 φέρεται να συνετρίβη κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, στην περιφέρεια Κεμέροβο.Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις το στρατιωτικό αεροσκάφος An-12 συνετρίβη σε μικρή απόσταση από το τοπικό αεροδρόμιο. Αναρτήσεις στα social media, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής , δείχνουν την ώρα της πτώσης.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Υπάρχουν αναφορές για 17 ανθρώπους νεκρούς.

Το αεροσκάφος, εκτελούσε πτήση από το Νοβοσιμπίρσκ προς το Κανσκ, πόλεις της Σιβηρίας