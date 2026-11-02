Mariah Carey: Σήμανε την καθιερωμένη έναρξη των Χριστουγέννων

Η Mariah Carey έδωσε και φέτος το δικό της σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, δημοσιεύοντας το βίντεο «It’s Time!!!!» αμέσως μετά το Halloween.

Η τραγουδίστρια επιλέγει σταθερά την 1η Νοεμβρίου για τη μετάβαση στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Το φετινό βίντεο ξεκινά τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, σε ένα σκοτεινό πάρτι στη Νέα Υόρκη. Η Carey εμφανίζεται με μαύρα δερμάτινα ρούχα και έντονο μακιγιάζ, σε μια εικόνα μακριά από τη γνώριμη εορταστική αισθητική που έχει συνδεθεί με το όνομά της.

Από το Halloween στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Στην αρχή του βίντεο ακούγονται ηλεκτρικές κιθάρες και δυνατά τύμπανα, ενώ η Mariah Carey ερμηνεύει το «Hermit». Η επιλογή αυτή παραπέμπει σε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της καλλιτεχνικής της πορείας, πριν το σκηνικό αλλάξει ολοκληρωτικά.

Όταν το ρολόι φτάνει στα μεσάνυχτα, τα φώτα αναβοσβήνουν και η τραγουδίστρια πέφτει στο πλήθος. Με μια ψηλή νότα αναφωνεί «It’s time!», μεταφέροντας την ιστορία του βίντεο σε ένα χιονισμένο, φωτισμένο χριστουγεννιάτικο τοπίο.

Η Carey εμφανίζεται έπειτα στην κορυφή ενός μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου, φορώντας κόκκινη αστραφτερή ολόσωμη φόρμα. Τότε αρχίζει να παίζει το «All I Want for Christmas Is You», το τραγούδι που έχει ταυτιστεί με τη γιορτινή της παρουσία κάθε χρόνο.

Η αναφορά στο alternative rock project Chick

Το «Hermit» συνδέεται με το alternative rock project Chick, στο οποίο η Mariah Carey είχε δημιουργική συμμετοχή το 1995. Η τραγουδίστρια είχε συνυπογράψει και αναλάβει την παραγωγή μουσικού υλικού, ενώ είχε ηχογραφήσει φωνητικά με ψευδώνυμο.

Το project παρέμεινε για χρόνια σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Με το νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο, η Carey συνδύασε αυτή την πλευρά της μουσικής δραστηριότητάς της με την εικόνα που έχει εδραιώσει ως πρωταγωνίστρια της ποπ κουλτούρας την περίοδο των γιορτών.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – mariah carey