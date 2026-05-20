Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν τα πτώματα των δύο τελευταίων Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση

Τα πτώματα των δύο τελευταίων Ιταλών δυτών, που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες, ανασύρθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Οι δύο τελευταίοι δύτες ανασύρθηκαν από το σπήλαιο και επέστρεψαν στην επιφάνεια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ.

Οι πέντε Ιταλοί, έμπειροι δύτες, συμμετείχαν την Πέμπτη σε εξερεύνηση υποθαλάσσιου σπηλαίου στην ατόλη Βααβού.

Ένα πτώμα ανασύρθηκε την ίδια ημέρα και δύο άλλα εντοπίστηκαν χθες, Τρίτη, σε σπηλιά σε βάθος 60 μέτρων.

Ένας δύτης της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης των Μαλδίβων (MNDF), που συμμετείχε στην επιχείρηση, έχασε το Σάββατο τη ζωή του από τη νόσο αποσυμπίεσης.

Η Ιταλία ξεκίνησε διεθνή επιχείρηση διάσωσης μετά τον θάνατο του δύτη της MNDF που ανάγκασε τις τοπικές αρχές να αναστείλουν τις έρευνες.

Τα πέντε θύματα, ιταλικής υπηκοότητας, αυτού του καταδυτικού δυστυχήματος, του σοβαρότερου που έχει σημειωθεί ποτέ σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό του Ινδικού Ωκεανού, είναι μια γνωστή καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η κόρη της, και δύο νεαροί ερευνητές, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Γένοβας, όπου σπούδαζαν ή εργάζονταν και οι τέσσερις. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις.

Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε χθες ότι, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, «η καταδυτική δραστηριότητα στη διάρκεια της οποίας συνέβη το δυστύχημα δεν ήταν μέρος των δραστηριοτήτων που είχαν οργανωθεί από την επιστημονική αποστολή, αλλά είχε ιδιωτικό χαρακτήρα». Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε ότι τα αιτήματα προς τις αρχές των Μαλδίβων «υποβλήθηκαν προφανώς εκτός του πλαισίου της αποστολής που είχε λάβει εξουσιοδότηση από το πανεπιστήμιο».

Οι Μαλδίβες δεν δίνουν την άδεια σε τουρίστες να καταδύονται σε βάθη μεγαλύτερα των 30 μέτρων.

Εν αναμονή των πορισμάτων της έρευνας, οι αρχές ανέστειλαν την άδεια λειτουργίας του σκάφους από όπου ξεκίνησαν την κατάδυσή τους οι πέντε Ιταλοί.

Οι Μαλδίβες, μια χώρα που αποτελείται από 1.192 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα στον Ινδικό Ωκεανό, είναι προορισμός για διακοπές πολυτελείας, πολύ δημοφιλής στους λάτρεις των καταδύσεων.

Αρκετοί θάνατοι έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα που σχετίζονται με τις καταδύσεις και τα θαλάσσια σπορ είναι σχετικά σπάνια.

