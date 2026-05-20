Η Τζάνα Μαραντόνα κατηγόρησε τον γιατρό Λούκε ότι πίεσε την οικογένεια για κατ’ οίκον νοσηλεία του «Ντιεγκίτο»

Μία από τις κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα κατηγόρησε έναν ιατρό, κατά την διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του πατέρα της, ότι άσκησε πιέσεις το 2020, προκειμένου ο «Ντιεγκίτο» να νοσηλευθεί στο σπίτι, εγγυώμενος «24/7» φροντίδα κατά την ανάρρωση του, που τελικά αποδείχθηκε μοιραία.

Η 30χρονη Τζάνα Μαραντόνα, «καρπός» εξωσυζυγικής σχέσης και αναγνωρισμένη από τον πατέρα της το 2014, αφηγήθηκε την συνάντηση της οικογένειας στις αρχές Νοεμβρίου 2020 με τους ιατρούς, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να επιτραπεί στον Μαραντόνα να αναρρώσει στο σπίτι μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Ο διευθυντής της κλινικής πίστευε ότι «η καλύτερη πορεία δράσης, ήταν να συνεχίσει την θεραπεία σε μια κλινική αποκατάστασης», είπε χαρακτηριστικά.

Όμως, σύμφωνα με την Τζάνα, ο κατηγορούμενος Λεοπόλντο Λούκε, ο πιο στενός ιατρός του Μαραντόνα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, «άρχισε να μας εξηγεί ότι αυτή η επιλογή ήταν… τρελή επειδή ο πατέρας μου δεν θα την ήθελε και ότι η κλινική απλώς θα έπαιρνε δημοσιότητα».

Σύμφωνα με την αφήγησή της, η Τζάνα Μαραντόνα ισχυρίσθηκε ότι «η καλύτερη επιλογή ήταν η νοσηλεία στο σπίτι, επειδή μπορούσαμε να πηγαίνουμε εκεί όσο συχνά θέλαμε. Θα είχαμε τον έλεγχο των ιατρών, θα τον φρόντιζαν 24/7, όπως σε κλινική, αλλά πιο άνετα για τον πατέρα μου».

Τελικά, ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του στην κατοικία που είχε νοικιάσει για την ανάρρωσή του στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες). Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές που κατέθεσαν στην δίκη, ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, υπέφερε για αρκετές ώρες (σ.σ. περίπου 12), όπως δήλωσε ένας από αυτούς, πριν η νοσοκόμα της πρωινής βάρδιας, διαπιστώσει τον θάνατο του.

Ο Δρ. Λούκε είναι ένας από τους επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) που δικάζονται τον τελευταίο μήνα στο Σαν Ισίδρο για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα. Απαντες, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

Το επίπεδο φροντίδας που έλαβε ο Μαραντόνα, καθώς και ο ανεπαρκής ιατρικός εξοπλισμός στο αναρρωτήριο του, τέθηκαν επανειλημμένα κατά την διάρκεια της δίκης, όπως και στην προηγούμενη το 2025, που διεκόπη οριστικά, μετά την εξαίρεση μίας εκ των δικαστών.

Δακρυσμένη και θυμωμένη στην κατάθεση της, η Τζάνα παραδέχθηκε ότι η οικογένεια είχε πειστεί εκείνη την εποχή ότι η απόφαση να νοσηλευτεί στο σπίτι «φαινόταν λογική»: «Μου είπαν ότι θα ήταν μια σοβαρή νοσηλεία. Τους εμπιστευόμουν. Ο Λούκε ήταν ένας ιατρός που εμπιστευόταν ο πατέρας μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ