Φρουροί Επανάστασης: Απειλούν με επέκταση του πολέμου «πολύ πέραν» της Μ. Ανατολής σε περίπτωση νέας επίθεσης
Οι “Φρουροί της Επανάστασης” υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο «πέραν της περιοχής» της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν.
«Αν η επίθεση κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», προειδοποιούν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τους, το Sepah News.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
