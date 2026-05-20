Αυστραλία: Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για την πρόσληψη ενός σκύλου διάσωσης κοάλα

Μια αυστραλιανή οργάνωση για την προστασία των ζώων ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις για την πρόσληψη ενός σκύλου διάσωσης κοάλα είναι πλέον ανοιχτές.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι ένας ενεργητικός, ευγενικός και μεσαίου μεγέθους σκύλος.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα αντικαταστήσει τον Bear (Αρκούδο), έναν σκύλο που έγινε διάσημος για τη διάσωση περισσότερων από 100 κοάλα από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της δεκαετούς υπηρεσίας του.

«Ο Bear έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη για τους σκύλους που εντοπίζουν κοάλα», δήλωσε η Τζόσι Σάραντ, η υπεύθυνη προγράμματος για την Ωκεανία στο Διεθνές Ταμείο για την Προστασία των Ζώων (IFAW).

«Αλλά τώρα είναι η ώρα να βρούμε έναν διάδοχο που θα ακολουθήσει τα αποτυπώματα των ποδιών του και θα συνεχίσει να προστατεύει τα κοάλα», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ