Μακρόν:Για να είναι κανείς ελεύθερος, πρέπει να τον φοβούνται

Στην φρεγάτα πολλαπλών αποστολών Auvergne, βρέθηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας για την πρώτη εκτόξευση του νέου βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων Le Vigilant.

Ελάχιστα κράτη διαθέτουν τέτοια τεχνογνωσία.

Ο κ. Μακρόν συνεχάρη όλους τους συντελεστές επισημαίνοντας ότι ο επαγγελματισμός, η αυστηρότητα και η τεχνική σας αρτιότητα αποτελούν υπερηφάνεια για τη Γαλλία.΄΄Αυτή η τεχνική επιτυχία αποτελεί νέα απόδειξη της αξιοπιστίας της αποτροπής μας, η διαχρονική συνέχιση της οποίας είναι διασφαλισμένη. Για να είναι κανείς ελεύθερος, πρέπει να τον φοβούνται. Και για να τον φοβούνται, πρέπει να είναι ισχυρός΄΄είπε χαρακτηριστικά

Για να προστατεύσω μακροπρόθεσμα τους Γάλλους είπε ο κ. Μακρόν από τις απειλές,΄΄ ήδη από το 2017 δρομολόγησα την ανανέωση των δυνατοτήτων μας για τις δεκαετίες που έρχονται. Σε δέκα χρόνια, ο προϋπολογισμός των ενόπλων δυνάμεών μας θα έχει διπλασιαστεί. Τα μελλοντικά στρατηγικά μας υποβρύχια βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή. Το πρόγραμμα για υπερηχητικούς και ελιγμούς στρατηγικούς πυραύλους, που θα εξοπλίσουν την εναέρια συνιστώσα της αποτροπής μας, ξεκίνησε φέτος.Η πυρηνική μας αποτροπή μάς προστατεύει και θα συνεχίσει να μας προστατεύει΄΄.