Τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη Σερβία για την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026 προκήρυξε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ασκών καθήκοντα προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Τσούπιτς, υπογράφοντας τη σχετική πράξη στο Κοινοβούλιο, στο Βελιγράδι.

Αμέσως μετά την υπογραφή της απόφασης, ο κ. Τσούπιτς απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες, δηλώνοντας: «Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών αποτελεί ευθύνη όλων μας, και πρωτίστως των πολιτικών δυνάμεων και των μέσων ενημέρωσης. Οι καλοί νόμοι είναι τα θεμέλια της κοινωνίας μας και οι σωστά ενημερωμένοι πολίτες είναι οι πραγματικοί κυρίαρχοι της πολιτικής ζωής. Εύχομαι να έχουμε μια ουσιαστική αναμέτρηση ανάμεσα σε αξιόλογους υποψηφίους και τα προγράμματά τους. Καλώ κάθε πολίτη της Σερβίας να επιδείξει υπευθυνότητα και να ψηφίσει στις 27 Δεκεμβρίου, ώστε η λαϊκή ετυμηγορία να αναδείξει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με ισχυρή νομιμοποίηση».

Η προσφυγή στις κάλπες κατέστη αναγκαία έπειτα από την παραίτηση του πρώην προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις 27 Σεπτεμβρίου —επτά μήνες πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του— προκειμένου να ηγηθεί του ψηφοδελτίου της παράταξής του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Βάσει του Συντάγματος της Σερβίας και της εκλογικής νομοθεσίας, οι προεδρικές εκλογές οφείλουν να διεξαχθούν εντός τριμήνου από τη στιγμή που κενώνεται το αξίωμα, με την προεκλογική περίοδο να διαρκεί υποχρεωτικά από 30 έως 60 ημέρες.

Ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς, πανεπιστημιακός καθηγητής και βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», ανέλαβε την προεδρία της Εθνοσυνέλευσης στις 19 Νοεμβρίου, διαδεχόμενος την Άνα Μπρνάμπιτς και στα καθήκοντα του ασκούντος χρέη προέδρου της Δημοκρατίας.

Στο πολιτικό προσκήνιο, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ανακοίνωση του υποψηφίου που θα στηρίξει για την προεδρία η «Φοιτητική Λίστα». Όπως δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο βουλευτής Ίλια Σρντάνοβιτς, «οι εσωτερικές διεργασίες στην πλειοψηφία έχουν ολοκληρωθεί και το πρόσωπο που θα προταθεί θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών». Αντίθετα, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και πρώην πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο, αφήνοντας ανοιχτό είτε το ενδεχόμενο αποχής είτε την υποστήριξη άλλης υποψηφιότητας.

Με τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθενται επισήμως σε ισχύ οι προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK), η επικύρωση των οποίων προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 10.000 υπογραφών πολιτών. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο, θα ακολουθήσει επαναληπτική κάλπη εντός 15 ημερών.